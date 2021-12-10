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Ситуация стабилизируется. Волынская область может покинуть "красную" зону в ближайшее время

Автор: Мария Кучерявец

В Волынской области наблюдается стабилизация ситуация с коронавирусом по ряду эпидпоказателей. Вероятно, что в ближайшее время регион выйдет из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального директора Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Ларису Дудковскую во время брифинга.

"К сожалению, у нас уровень заболеваемости коронавирусом в области сейчас вдвое превышает средний по Украине показатель и составляет 602 на 100 тысяч населения (при допустимом 75 на 100 000 населения). Превышен также и коэффициент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом. Он составляет 29% при норме 20%", - рассказала Дудковская

По ее словам, все остальные эпидпоказатели: уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации, загруженность коек с кислородом - стабилизировались и находятся на уровне ниже нормативных.

"В целом ситуация стабилизируется. Надеемся, что наша область, наряду с другими областями Украины, их в "красной" зоне - сейчас 10, по решению ТЭБ и ЧС государственного уровня будет переведена в другую зону в ближайшее время", - отметила Дудковская

Напомним, по прогнозу Киевской школы экономики, еще два региона близки к выходу из "красной" зоны.

Добавим, эксперты рассказали, выйдут ли из "красной" зоны все регионы к Новому году.

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