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Ситуація стабілізується. Волинська область може покинути "червону" зону найближчим часом

Автор: Марія Кучерявець

У Волинській області спостерігається стабілізація ситуація з коронавірусом по низці епідпоказників. Ймовірно, що найближчим часом регіон вийде з "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ларису Дудковську під час брифінгу.

"На жаль, в нас рівень захворюваності на коронавірус в області наразі вдвічі перевищує середній по Україні показник і становить 602 на 100 тисяч населення (при допустимому 75 на 100 000 населення). Перевищений також і коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування коронавірусом. Він складає 29% при нормі 20%", - розповіла Дудковська

За її словами, всі інші епідпоказники: рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації, завантаженість ліжок з киснем - стабілізувалися і перебувають на рівнях, що нижчі від нормативних.

"Загалом ситуація стабілізується. Сподіваємося, що наша область, разом з іншими областями України, їх у "червоній" зоні - зараз 10, за рішенням ТЕБ та НС державного рівня буде переведена в іншу зону найближчим часом", - зазначила Дудковська

Нагадаємо, за прогнозом Київської школи економіки, ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони.

Додамо, експерти розповіли, чи вийдуть з "червоної" зони всі регіони до Нового року.

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