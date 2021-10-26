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Ситуация угрожающая. Названы области, где койки с кислородом заполнены на 80%

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Украина, Вторник 26 октября 2021 10:38
Ситуация угрожающая. Названы области, где койки с кислородом заполнены на 80% Фото: названы области, где койки с кислородом заполнены на 80% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине ситуация с госпитализацией COVID-больных становится все более критической. Так, уже в двух областях страны койки с кислородом в больницах заполнены на 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% - это Донецкая и Запорожская области", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%.

Напомним, Украина начала закупать у Польши медицинский кислород.

Отметим, что два украинских завода по производству медицинского кислорода, работа которых, в частности, направлена на больницы для COVID-больных, приостановили производство из-за регламентных работ, а еще один производитель имеет технические неисправности.

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