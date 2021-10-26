Ситуація загрозлива. Названі області, де ліжка з киснем заповнені на 80%
В Україні ситуація з госпіталізацією COVID-хворих стає все більш критичною. Так, вже у двох областях країни ліжка з киснем в лікарнях заповнені на 80%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.
"Ситуація із кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80% - це Донецька та Запорізька області", - розповів Ляшко.
Він зазначив, що загалом по країні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для COVID-хворих, складає 66%.
Нагадаємо, Україна почала закуповувати в Польщі медичний кисень.
Зазначимо, що два українські заводи з виробництва медичного кисню, робота яких, зокрема, направлена на лікарні для COVID-хворих, призупинили виробництво через регламентні роботи, а ще один виробник має технічні несправності.