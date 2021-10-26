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Ситуація загрозлива. Названі області, де ліжка з киснем заповнені на 80%

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 10:38
Ситуація загрозлива. Названі області, де ліжка з киснем заповнені на 80% Фото: названі області, де ліжка з киснем заповнені на 80% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні ситуація з госпіталізацією COVID-хворих стає все більш критичною. Так, вже у двох областях країни ліжка з киснем в лікарнях заповнені на 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Ситуація із кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80% - це Донецька та Запорізька області", - розповів Ляшко.

Він зазначив, що загалом по країні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для COVID-хворих, складає 66%.

Нагадаємо, Україна почала закуповувати в Польщі медичний кисень.

Зазначимо, що два українські заводи з виробництва медичного кисню, робота яких, зокрема, направлена на лікарні для COVID-хворих, призупинили виробництво через регламентні роботи, а ще один виробник має технічні несправності.

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