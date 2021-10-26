Ситуация угрожающая. Названы области, где койки с кислородом заполнены на 80%

В Украине ситуация с госпитализацией COVID-больных становится все более критической. Так, уже в двух областях страны койки с кислородом в больницах заполнены на 80%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.
"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% - это Донецкая и Запорожская области", - рассказал Ляшко.
Он отметил, что в целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%.
Напомним, Украина начала закупать у Польши медицинский кислород.
Отметим, что два украинских завода по производству медицинского кислорода, работа которых, в частности, направлена на больницы для COVID-больных, приостановили производство из-за регламентных работ, а еще один производитель имеет технические неисправности.