UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ситуация угрожающая. Названы области, где койки с кислородом заполнены на 80%

Автор: Мария Кучерявец

В Украине ситуация с госпитализацией COVID-больных становится все более критической. Так, уже в двух областях страны койки с кислородом в больницах заполнены на 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% - это Донецкая и Запорожская области", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%.

Напомним, Украина начала закупать у Польши медицинский кислород.

Отметим, что два украинских завода по производству медицинского кислорода, работа которых, в частности, направлена на больницы для COVID-больных, приостановили производство из-за регламентных работ, а еще один производитель имеет технические неисправности.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирусПандемия коронавируса