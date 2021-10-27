Сколько длится эффект после вакцинации: ответ экспертов

По словам иммунолога Бориса Донского, если первые три месяца курс прививок защищает иммунитет условно говоря, на 92%, то через полгода гарантия будет 81%.

"Да, он (эффект от вакцины - ред.) падает, но даже через полгода остается достаточно эффективным, он не исчезает. Он будет в принципе работать еще много-много лет, просто уровень его эффективности будет несколько ниже", - пояснил Донской.

Директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комисаренко, рассказал, что через некоторое время после вакцинации, прежде всего, ослабевает античный иммунитет. При этом действие Т-лимфоцитов или лимфоцитов памяти, которые играют центральную роль в инактивации вируса сохраняется годами.

По его словам, срок защиты вакцин может отличаться и в зависимости от используемого препарата. Например, от Moderna иммунитет длится дольше, чем от вакцины Pfizer.

"Почему это происходит, ученым неизвестно. Одна из причин может заключаться в том, что когда колют Moderna - вводят 100 микрограммов мРНК, а когда Pfizer - 30 микрограммов. Поэтому, возможно, иммунная память в первом случае длиннее", - добавил академик.