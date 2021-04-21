Сколько и какую вакцину получит Украина до конца года: правительство опубликовало национальный план

Национальный план утвержден правительством 12 апреля 2021 года.

Он предусматривает, что до конца года Украина получит 21 913 316 доз вакцины. Из них за счет средств госбюджета закуплены 13 913 316 доз вакцин, а в пределах COVAX Украина должна получить 8 млн доз.

В частности, в апреле еще ожидаются поставки вакцины 367 тысяч доз AstraZeneca. Таким образом, Украина получит 1 184 000 доз вакцины.

В мае Минздрав рассчитывает получить еще 500 тысяч доз AstraZeneca и 1,5 млн доз препарата Sinovac. Вакцины от COVAX в следующем месяце не ожидают.

Остальные дозы закупленных вакцин Sinovac - 213 316 доз - Украина получит уже в июне. Кроме того, еще запланированы 500 тысяч доз AstraZeneca и 1 млн 409 тысяч AstraZeneca в рамках COVAX.

Следующая поставка вакцины Pfizer / BioNTech по COVAX запланирована на июль. Тогда в Украину прибудет 948 700 доз. Кроме того, за средства госбюджета получат 500 тысяч доз AstraZeneca.

На вторую половину 2021 года запланированы поставки американской вакцины Novavax. Минздрав ожидает по 2 млн доз ежемесячно. Также в рамках COVAX, согласно нацплану, запланировано по 1 031 660 доз AstraZeneca с августа по декабрь.

Отметим, что поставки 10 млн доз Pfizer, которые ранее анонсировали украинские власти в ближайшие месяцы, не указаны в Национальном плане.