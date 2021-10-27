UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сколько украинцев младше 18 лет вакцинировали от COVID: статистика СНБО

Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 27 октября вакцинацию от COVID прошли свыше 15 тысяч украинцев младше 18 лет. Большинство - в возрастной категории от 16 до 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы СНБО.

Согласно данным СНБО, в возрастной группе 12-16 лет на сегодня вакцинацию от COVID прошли 2 336 человек. Лидерами являются Черновицкая (426) и Днепропетровская (301) области, аутсайдерами Луганская (18) и Львовская (3) области.

В возрастной группе 16-18 лет вакцинацию от COVID прошли 12 703 человека. Из них в Киеве вакцинировали 1 225, в Днепропетровской - 924, Полтавской области - 830.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило COVID-вакцинацию для всех детей старше 12 лет, но от них требуется наличие всех остальных прививок.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОКоронавирусВакцинация