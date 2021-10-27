Скільки українців молодше 18 років вакцинували від COVID: статистика РНБО

Станом на 27 жовтня вакцинацію від COVID пройшли понад 15 тисяч українців молодше 18 років. Більшість - у віковій категорії від 16 до 18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи РНБО.
Згідно з даними РНБО, у віковій групі 12-16 років на сьогодні вакцинацію від COVID пройшли 2 336 осіб. Лідерами є Чернівецька (426) і Дніпропетровська (301) області, аутсайдерами Луганська (18) і Львівська (3) області.
У віковій групі 16-18 років вакцинацію від COVID пройшли 12 703 особи. З них у Києві вакцинували 1 225, у Дніпропетровській - 924, Полтавській області - 830.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволило COVID-вакцинацію для всіх дітей старше 12 років, але від них вимагається наявність всіх інших щеплень.