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Скільки українців молодше 18 років вакцинували від COVID: статистика РНБО

Автор: Артем Горовенко

Станом на 27 жовтня вакцинацію від COVID пройшли понад 15 тисяч українців молодше 18 років. Більшість - у віковій категорії від 16 до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи РНБО.

Згідно з даними РНБО, у віковій групі 12-16 років на сьогодні вакцинацію від COVID пройшли 2 336 осіб. Лідерами є Чернівецька (426) і Дніпропетровська (301) області, аутсайдерами Луганська (18) і Львівська (3) області.

У віковій групі 16-18 років вакцинацію від COVID пройшли 12 703 особи. З них у Києві вакцинували 1 225, у Дніпропетровській - 924, Полтавській області - 830.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволило COVID-вакцинацію для всіх дітей старше 12 років, але від них вимагається наявність всіх інших щеплень.

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