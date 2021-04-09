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Следующим из "красной" зоны может выйти Закарпатье, - Ляшко

Новина українською → Закарпатская область, Пятница 09 апреля 2021 21:21
Следующим из "красной" зоны может выйти Закарпатье, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал область, которая следующей может выйти из "красной" зоны карантина. По его словам, уже скоро карантин могут ослабить в Закарпатской области.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - заявил Ляшко.

Главный санврач не уточнил, в какую именно зону карантина может перейти Закарпатская область, однако сегодня правительство перевело "красное" Прикарпатье в "желтую" зону карантина.

Добавим, Закарпатская область одной из первых оказалась в "красные" зоне карантина после начала третьей волны коронавируса. Сейчас, по данным Министерства здравоохранения, на Закарпатье наблюдается стабилизации ситуации с COVID-19.

Напомним, Прикарпатье перейдет в "желтую" зону карантина уже в полночь 10 апреля.

В то же время Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила отправить в "красную" зону карантина Харьковскую область. Ограничения "красной" зоны начнут действовать в Харькове и области с полуночи 11 апреля.

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