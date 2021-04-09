Наступним з "червоної" зони може вийти Закарпаття, - Ляшко
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав область, яка наступною може вийти з "червоної" зони карантину. За його словами, вже скоро карантин можуть послабити у Закарпатській області.
Про це він написав на сторінці у Facebook.
"Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями", - заявив Ляшко.
Головний санлікар не уточнив, у яку саме зону карантину може перейти Закарпатська область, однак сьогодні уряд перевів "червоне" Прикарпаття у "жовту" зону карантину.
Додамо, Закарпатська область одною з перших опинилася у "червоні" зоні карантину після початку третьої хвилі коронавірусу. Наразі, за даними Міністерства охорони здоров'я, на Закарпатті спостерігається стабілізації ситуації з COVID-19.
Нагадаємо, Прикарпаття перейде у "жовту" зону карантину вже опівночі 10 квітня.
Водночас Держкомісія ТЕБ та НС вирішила відправити у "червону" зону карантину Харківську область. Обмеження "червоної" зони почнуть діяти у Харкові та області з опівночі 11 квітня.