Ивано-Франковск вышел из "красной" зоны карантина

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске улучшилась. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов .

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Согласно решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС, с субботы Ивано-Франковская область будет в "желтой" зоне карантина.

В этой зоне карантина запрещается:

проведение массовых мероприятий с наполненности залов более 50% или более 1 человек на 4 квадратных метра;

посещение учебных заведений, если 50% учащихся и персонала на самоизоляции;

работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов;

проведение массовых мероприятий в школах и детсадах с участием более одной группы или класса и посетителей;

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.

Ранее соответствующее решение анонсировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он говорил, что в Ивано-Франковской области улучшилась ситуация с коронавирусом и регион скоро может вернуться в "оранжевую" зону.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Ивано-Франковская область может выйти из "красной" зоны, если сохранится положительная динамика по количеству госпитализаций и выздоровлений.

В "красной" зоне карантина сейчас находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.