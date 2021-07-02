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В Словакии изобрели устройство способное обнаружить COVID-19 в дыхании

Автор: РБК-Украина

Словацкие ученые изобрели новое устройство для анализа COVID-19. "FastBreathSpec" способен обнаружить болезнь в дыхании человека менее чем за 60 секунд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Slovak Spectator.

Известно, что работа устройства построена на спектрометрии движения ионов. "FastBreathSpec" способен за 60 секунд выявить коронавирус в дыхании человека, после чего образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

В разработке устройства принимали участие компания "Masatech" и отдельные факультеты университетов из Братиславы Коменского и Словацкого.

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