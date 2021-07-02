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В Словаччині винайшли пристрій, здатний виявити COVID-19 у подиху

Автор: РБК-Україна

Словацькі вчені винайшли новий пристрій для аналізу COVID-19. "FastBreathSpec" здатний виявити хворобу у подиху людини менше ніж за 60 секунд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Slovak Spectator.

Відомо, що робота пристрою побудована на спектрометрії руху іонів. "FastBreathSpec" здатний за 60 секунд виявити коронавірус у подиху людини, після чого зразки аналізу класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

У розробці пристрою брали участь компанія Masatech та окремі факультети університетів з Братислави Коменського й Словацького.

Варто відзначити, що сьогодні перевірка на COVID-19 відбувається за допомогою ПЛР-досліджень та експрес-тестів. Останні визначають непрямі ознаки вірусу, оскільки працюють з антитілами.

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