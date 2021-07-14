Конституционный суд в Словакии отменил карантин для въезжающих без COVID-вакцинации

Конституционный суд (КС) Словакии отменил введенный властями страны карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса. Ограничение действовали с 9 по 13 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию телеканала Markíza.
Обязанность также распространялась на совместно проживающих с ними членов семьи, которые не выезжали за границу.
После такого решения словацких властей оппозиция обратилась в Конституционный суд.
"Во вторник (13 июля) судьи приняли решение приостановить действие указа, регулирующего пограничный режим", - говорится в сообщении телеканала.
КС пока не комментировал подробности.