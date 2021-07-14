Конституційний суд у Словаччині скасував карантин для тих, хто в'їжджає без вакцинації

Обов'язок також поширювався на спільно проживаючих з ними членів сім'ї, які не виїжджали за кордон.

Після такого рішення Словацької влади опозиція звернулася до Конституційного суду.

"У вівторок (13 липня) судді прийняли рішення призупинити дію указу, що регулює прикордонний режим", - йдеться в повідомленні телеканалу.

КС поки не коментував подробиці.