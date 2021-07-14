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Конституційний суд у Словаччині скасував карантин для тих, хто в'їжджає без вакцинації

Автор: РБК-Україна

Конституційний суд (КС) Словаччини скасував введений владою країни карантин для в'їжджаючих в країну без щеплень від коронавірусу. Обмеження діяли з 9 по 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію телеканалу Markíza.

Обов'язок також поширювався на спільно проживаючих з ними членів сім'ї, які не виїжджали за кордон.

Після такого рішення Словацької влади опозиція звернулася до Конституційного суду.

"У вівторок (13 липня) судді прийняли рішення призупинити дію указу, що регулює прикордонний режим", - йдеться в повідомленні телеканалу.

КС поки не коментував подробиці.

Раніше Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

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