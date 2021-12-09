В Словакии предлагают платить пенсионерам за вакцинацию

Власти Словакии планируют выплачивать по 200-300 евро, привившимся от COVID-19 пенсионерам. Изначально оплату хотели выдавать ваучерами, а не деньгами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník Korzár .

"Пожилые люди старше 60 лет, которые уже были вакцинированы всеми тремя дозами вакцины, должны получить напрямую 300 или 200 евро", - пишет издание, ссылая на слова министра финансов Игоря Матовича.

Изначально этим законопроектом Матович хотел предоставлять ваучеры на 500 евро словакам, старше 60 лет, которые вакцинируются первой или второй дозой от COVID-19 до 15 января 2022 года или получат третью бустерную дозу до 30 июня 2022 года.

Однако, 7 декабря, члены Национального совета Словацкой Республики отложили до второго чтения предложение о выплате ваучеров. После заседания совета коалиции министр заявил, что внесет поправки ко второму чтению для того, чтобы выплаты осуществлялись не в виде ваучеров, а деньгами.