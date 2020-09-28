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У Словаччині заборонили масові заходи

Новость на русском → Братислава, Понеділок 28 вересня 2020 20:23
У Словаччині заборонили масові заходи Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Словаччини заборонив проведення масових заходів. Таке рішення було прийнято для боротьби з поширенням COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, передає Reuters.

За його словами, в країні заборонено більшість громадських культурних та спортивних заходів.

Прем'єр також нагадаємо, що люди повинні носити маски, уникати сімейних зібрань і триматися дистанцію.

Нагадаємо, у Словаччині зареєстрована найнижча смертність від COVID-19 в Європі: від інфекції померли 25 осіб. Першу смерть від коронавіруса Мінохоронздоров'я країни зареєстрував 1 квітня.

Крім того, в Азербайджані продовжили особливий карантинний режим в країні до початку листопада. При цьому було обмежено рух транспорту і столичного метрополітену.

Додамо, що з 15 вересня уряд Ізраїлю запровадив жорсткий карантин по всій території країни на два тижні. Однак не виключено, що обмеження можуть бути продовжені на більш тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

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