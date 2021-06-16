В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

В своем видеообращении Поклукар отметил, что с 16 июня эпидемия коронавирусной инфекции формально заканчивается.

"Это маленький шаг для человека и большой шаг для европейского общества", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вакцинация по-прежнему является "ключевой общественной мерой здравоохранения".

"Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применимы к вакцинации", - сказал Поклукар.