У Словенії оголосили про закінчення епідемії коронавірусу в країні

Глава МОЗ Словенії Янез Поклукар заявив, що в його країні закінчилася епідемія коронавірусу. Водночас він закликав до вакцинації.
У своєму відеозверненні Поклукар зазначив, що з 16 червня епідемія коронавірусної інфекції формально закінчується.
"Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства", - сказав він.
Міністр підкреслив, що вакцинація як і раніше є "ключовою громадською мірою охорони здоров'я".
"Майбутнє ЄС базується на солідарності та співпраці, і ті ж цінності та цілі застосовуються до вакцинації", - сказав Поклукар.
Раніше повідомлялося, що в Словенії 15 червня припиняють дію надзвичайного стану, оголошеного у зв'язку з пандемією covid-19 вісім місяців тому. Також скасують низку карантинних обмежень.
РБК-Україна писало, що 15 червня уряд Латвії прийняв рішення скасувати обов'язкову вимогу носити маски на вулиці.