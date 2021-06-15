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В Словении отменяют режим ЧС и ряд карантинных ограничений

Автор: Андрей Василюк

В Словении 15 июня прекращают действие чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией COVID-19 восемь месяцев назад. Также отменят ряд карантинных ограничений.

Об этом заявило Министерство здравоохранения Словении, передает Reuters.

Культурные и спортивные мероприятия будут разрешены при условии заполненности людьми пространства не более чем на 75%. При этом посетители должны быть привитыми, иметь свежий отрицательный тест на коронавирус или иммунитет к коронавирусу после выздоровления.

Некоторые карантинные меры останутся в силе, например, требование носить маски на лице в закрытых помещениях и соблюдать безопасное расстояние от других, заявил государственный секретарь Министерства здравоохранения Франк Виндисар.

Во вторник Словения сообщила о 112 новых случаях заболевания COVID-19 и двух смертях.

Около 45% взрослого населения Словении получили одну дозу вакцины против COVID-19, тогда как 32% полностью вакцинированы.

Напомним, американский штат Вермонт вакцинировал от коронавируса более 80% населения. Это самый успешный в вопросе вакцинации штат США.

81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. В связи с этим в штате были отменены все карантинные ограничения.

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