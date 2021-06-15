В Словении отменяют режим ЧС и ряд карантинных ограничений

Культурные и спортивные мероприятия будут разрешены при условии заполненности людьми пространства не более чем на 75%. При этом посетители должны быть привитыми, иметь свежий отрицательный тест на коронавирус или иммунитет к коронавирусу после выздоровления.

Некоторые карантинные меры останутся в силе, например, требование носить маски на лице в закрытых помещениях и соблюдать безопасное расстояние от других, заявил государственный секретарь Министерства здравоохранения Франк Виндисар.

Во вторник Словения сообщила о 112 новых случаях заболевания COVID-19 и двух смертях.

Около 45% взрослого населения Словении получили одну дозу вакцины против COVID-19, тогда как 32% полностью вакцинированы.