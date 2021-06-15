У Словенії скасовують режим НС та низку карантинних обмежень

Культурні та спортивні заходи будуть дозволені за умови заповненості людьми простору не більше як на 75%. При цьому відвідувачі мають бути щепленими, мати свіжий негативний тест на коронавірус або імунітет до коронавірусу після одужання.

Деякі карантинні заходи залишаться чинними, наприклад, вимога носити маски на обличчі в закритих приміщеннях та дотримуватися безпечної відстані від інших, заявив державний секретар міністерства охорони здоров'я Франк Віндісар.

У вівторок Словенія повідомила про 112 нових випадків захворювання на COVID-19 та двох смертях.

Близько 45% дорослого населення Словенії отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, тоді як 32% повністю вакциновані.