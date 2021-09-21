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В случае "желтой" зоны в Одессе очно будут работать 78 школ

Автор: Мария Кучерявец

Директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в случае перехода в "желтую" зону карантина очно смогут работать 78 школ города. В то же время к усилению ограничений готовы 85 садиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По ее словам, первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 70% работников учебных заведений города.

Кроме того, если город окажется в "желтой зоне" эпидемической опасности из-за коронавируса, также смогут функционировать в обычном режиме 9 учреждений внешкольного образования.

По последним данным, всего в городе проведено 303 875 прививок от COVID-19.

Так, первую дозу вакцины получило 160 807 человек, полностью иммунизированы 143 068 жителей.

Напомним, согласно нормам "желтой" зоны, учебные заведения с уровнем вакцинации персонала ниже 80% вынуждены будут перейти на дистанционную форму обучения.

Отметим, что в школы в Украине могут пойти на карантин, даже несмотря на нужное количество вакцинированных работников - условие.

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