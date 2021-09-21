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У разі "жовтої" зони в Одесі очно працюватимуть 78 шкіл

Автор: Марія Кучерявець

Директор муніципального департаменту освіти та науки Олена Буйневіч заявила, що в разі переходу в "жовту" зону карантину очно зможуть працювати 78 шкіл міста. Водночас до посилення обмежень готові 85 садочків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За її словами, першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 70% працівників навчальних закладів міста.

Крім того, якщо місто опиниться в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки через коронавірус, також зможуть функціонувати у звичному режимі 9 закладів позашкільної освіти.

За останніми даними, всього в місті проведено 303 875 щеплень від COVID-19.

Так, першу дозу вакцини отримало 160 807 осіб, повністю імунізовані 143 068 жителів.

Нагадаємо, згідно з нормами "жовтої" зони, заклади освіти з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% змушені будуть перейти на дистанційну форму навчання.

Зазначимо, що в школи в Україні можуть піти на карантин, навіть попри потрібну кількість вакцинованих працівників - умова.

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