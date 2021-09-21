У разі "жовтої" зони в Одесі очно працюватимуть 78 шкіл

За її словами, першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 70% працівників навчальних закладів міста.

Крім того, якщо місто опиниться в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки через коронавірус, також зможуть функціонувати у звичному режимі 9 закладів позашкільної освіти.

За останніми даними, всього в місті проведено 303 875 щеплень від COVID-19.

Так, першу дозу вакцини отримало 160 807 осіб, повністю імунізовані 143 068 жителів.