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Случаи смерти детей от COVID редкие, но они могут бороться с последствиями болезни, - CDC

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Четверг 09 декабря 2021 14:45
Случаи смерти детей от COVID редкие, но они могут бороться с последствиями болезни, - CDC Фото: врачи утверждают, что тысячи детей могут иметь последствия после болезни COVID (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Спустя два года с начала пандемии COVID-19 врачи во всем мире все больше узнают о том, как болезнь влияет на детей. Стало известно, что несмотря на редкие летальные или тяжелые случаи среди несовершеннолетних, десятки тысяч детей могут бороться с последствиями коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют COVID-19 одной из 10 основных причин смерти среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Но также дети могут иметь последствия после коронавируса. Это симптомы, которые сохраняются через несколько недель или месяцев после заражения.

Потому все больше стран делают вакцины против COVID-19 подходящими для детей младшего возраста. Европейский Союз начнет кампанию по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет на следующей неделе, в то время как аналогичная кампания вакцинации в США, начавшаяся в ноябре, замедляется.

"Врачи надеются, что полученные ими знания не только улучшат лечение, но и помогут родителям понять риски COVID-19, поскольку они рассматривают возможность вакцинации своих детей, - говорится в сообщении.

Напомним в Греции предлагают парламенту принять закон о наказании родителей, которые не позволяют детям посещать учебные учреждения из-за пандемии, COVID-ограничений и по другим причинам. Им может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.

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