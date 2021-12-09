ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

COVID-вакцинація серед дітей сповільнилася. Батьки проти щеплень, - опитування

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 14:45
COVID-вакцинація серед дітей сповільнилася. Батьки проти щеплень, - опитування Фото: лікарі стверджують, що тисячі дітей можуть мати наслідки після хвороби COVID (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Через два роки з початку пандемії COVID-19 лікарі у всьому світі дедалі більше дізнаються про те, як хвороба впливає на дітей. Стало відомо, що незважаючи на рідкісні або важкі випадки серед неповнолітніх, десятки тисяч дітей можуть боротися з наслідками коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) називають COVID-19 однією з 10 основних причин смерті серед дітей віком від 5 до 11 років. Але також діти можуть мати наслідки після коронавірусу. Це симптоми, які зберігаються через кілька тижнів або місяців після зараження.

Тому все більше країн роблять вакцини проти COVID-19 підходящими для дітей молодшого віку. Європейський Союз розпочне кампанію з вакцинації дітей віком від 5 до 11 років наступного тижня, тоді як аналогічна кампанія вакцинації у США, що розпочалася у листопаді, уповільнюється.

"Лікарі сподіваються, що отримані ними знання не лише покращать лікування, а й допоможуть батькам зрозуміти ризики COVID-19, оскільки вони розглядають можливість вакцинації своїх дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Греції пропонують парламенту ухвалити закон про покарання батьків, які не дозволяють дітям відвідувати навчальні заклади через пандемію, COVID-обмеження та з інших причин. Їм може загрожувати до двох років в'язниці та штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус