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Смертность от COVID в мире на самом низком уровне почти за год, - ВОЗ

Автор: Александр Мороз

На сегодня смертность от COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Это характерно для большинства регионов, кроме Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения.

"Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень - почти 50 000 смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше", - заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он уточнил, что смертность от COVID снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавируса.

"И, конечно же, смертность наиболее высока в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября - и большинство из них в Африке", - добавил Гебрейесус.

Напомним, в отличие от ситуации в мире Украина находится почти на максимальных показателях за все время пандемии, в частности, что касается смертности от COVID-19.

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