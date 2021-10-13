Смертність від COVID у світі на найнижчому рівні майже за рік, - ВООЗ

На сьогодні смертність від COVID-19 знижується і знаходиться на найнижчому рівні майже за рік. Це характерно для більшості регіонів, крім Європи.

"Кількість щотижня реєстрованих смертей від COVID-19 продовжує знижуватися і зараз знаходиться на найнижчому рівні майже за рік. Але це все ще неприйнятно високий рівень - майже 50 000 смертей на тиждень, а реальне число, безумовно, вище", - заявив на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Він уточнив, що смертність від COVID знижується у всіх регіонах, крім Європи, де кілька країн стикаються з новою хвилею коронавірусу.

"І, звичайно ж, смертність найбільш висока в країнах і групах населення з найменшим доступом до вакцин. Як ви знаєте, 56 країн, які були фактично виключені з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня - і більшість з них в Африці", - додав Гебрейесус.