Смертность от COVID продолжит снижаться, но есть риск повторной вспышки, - KSE
До конца 2021 года смертность от COVID-19 в Украине продолжит снижаться. Но уже в следующем году есть риск повторной вспышки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.
"До конца года ожидаем продолжение снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года мы продолжаем ожидать риск повторной вспышки, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где мы видим тренд переброски вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше росла", - отметил Ганиченко.
Наибольший риск повторной вспышки, по оценкам KSE, прогнозируется на начало 2022 года.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине новая волна распространения COVID-19 может начаться с конца января по конец марта.
Также стало известно, что коронавирус занимает третье место среди причин смертности в Украине сразу после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.