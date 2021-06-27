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Не смотря на полную COVID-вакцинацию: ВОЗ призвал продолжать носить маски

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала полностью вакцинированных людей продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и другие карантинные меры. Рекомендации связаны с распространением в мире штамма "дельта".

Об этом пишет CNBC.

В организации отмечают, что "дельта-вариант" быстро распространяется по всему миру.

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Они по-прежнему нуждаются в защите", - заявила заместитель гендиректора ВОЗ Мариангела Симао.

По ее словам, сама только вакцина не остановит передачу инфекции в мире.

"Людям необходимо постоянно использовать маски, находиться в вентилируемых помещениях, соблюдать гигиену рук ... физическое расстояние, избегать скопления людей. Это по-прежнему остается чрезвычайно важным, даже если вы прошли вакцинацию, когда передача вируса в обществе продолжается", - сказала Симао.

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение нового штамма коронавируса "дельта плюс" может привести к новому локдауну.

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