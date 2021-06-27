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Не зважаючи на повну вакцинацію: ВООЗ закликав продовжувати носити маски

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала повністю вакцинованих людей продовжувати носити маски, дотримуватися дистанції та інші карантинні заходи. Рекомендації пов'язані з поширенням у світі штаму "дельта".

Про це пише CNBC.

В організації відзначають, що "дельта-варіант " швидко поширюється по всьому світу.

"Люди не можуть відчувати себе в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Вони як і раніше потребують захисту", - заявила заступник гендиректора ВООЗ Маріангела Сімао.

За її словами, сама тільки вакцина не зупинить передачу інфекції в світі.

"Людям необхідно постійно використовувати маски, перебувати у вентильованих приміщеннях, дотримуватися гігієни рук... фізична відстань, уникати скупчення людей. Це як і раніше залишається надзвичайно важливим, навіть якщо ви пройшли вакцинацію, коли передача вірусу в суспільстві триває", - сказала Сімао.

Раніше у ВООЗ заявили, що поширення нового штаму коронавірусу "дельта плюс" може призвести до нового локдауну.

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