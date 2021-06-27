Не зважаючи на повну вакцинацію: ВООЗ закликав продовжувати носити маски

В організації відзначають, що "дельта-варіант " швидко поширюється по всьому світу.

"Люди не можуть відчувати себе в безпеці тільки тому, що вони отримали дві дози. Вони як і раніше потребують захисту", - заявила заступник гендиректора ВООЗ Маріангела Сімао.

За її словами, сама тільки вакцина не зупинить передачу інфекції в світі.

"Людям необхідно постійно використовувати маски, перебувати у вентильованих приміщеннях, дотримуватися гігієни рук... фізична відстань, уникати скупчення людей. Це як і раніше залишається надзвичайно важливим, навіть якщо ви пройшли вакцинацію, коли передача вірусу в суспільстві триває", - сказала Сімао.