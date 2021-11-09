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Кто сможет попасть в Бельгию после закрытия границ: разъяснение МИД

Автор: Валерия Полищук

Бельгия ограничила поездки для украинцев в туристических целях. Однако путешествия по уважительной причине и транзит разрешаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Бельгии.

С 9 ноября въезд на территорию Бельгии разрешен для:

  • лиц, имеющих бельгийское гражданство;
  • лиц, имеющих основное место жительства в Бельгии;
  • одного из супругов или партнера лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющее основное место жительства в Бельгии;
  • детей лиц, имеющих бельгийское гражданство или имеющих основное место жительства в Бельгии или его партнера, если они живут под одной крышей;
  • лиц, путешествующих транзитом через Бельгию из страны с очень высоким риском в страну Европейского Союза или Шенгенскую зону, гражданином которой они являются или где они имеют основное место жительства;
  • лиц, осуществляющих транзит за пределы ЕС и Шенгенской зоны (транзит через страну высокого риска, не выходя из международной зоны аэропорта или транзит в Бельгии из страны высокого риска, не выходя из зоны аэропорта, не входящей в Шенгенскую зону);
  • лиц, путешествующих по веским гуманитарным причинам;
  • транспортного и грузового персонала, морякам, экипажам буксиров, летчикам и другому персоналу, работающему на морских ветровых электростанциях, путешествующих с рабочими целями. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.

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