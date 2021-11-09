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Хто зможе потрапити до Бельгії після закриття кордонів: роз'яснення МЗС

Автор: Валерія Поліщук

Бельгія обмежила поїздки для українців в туристичних цілях. Однак подорожі з поважної причини і транзит дозволяються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Бельгії.

З 9 листопада в'їзд на територію Бельгії дозволений для:

  • осіб, які мають бельгійське громадянство;
  • осіб, які мають основне місце проживання в Бельгії;
  • одного з подружжя або партнера особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії;
  • дітей осіб, які мають бельгійське громадянство або мають основне місце проживання в Бельгії або його партнера, якщо вони живуть під одним дахом;
  • осіб, які подорожують транзитом через Бельгію з країни з дуже високим ризиком в країну Європейського Союзу або Шенгенську зону, громадянином якої вони є або де вони мають основне місце проживання;
  • осіб, які здійснюють транзит за межі ЄС і Шенгенської зони (транзит через країну високого ризику, не виходячи з міжнародної зони аеропорту або транзит в Бельгії з країни високого ризику, не виходячи із зони аеропорту, що не входить в Шенгенську зону);
  • осіб, які подорожують з вагомих гуманітарних причин;
  • транспортного та вантажного персоналу, морякам, екіпажам буксирів, льотчикам та іншому персоналу, що працює на морських вітрових електростанціях, які подорожують з робочими цілями. Ці мандрівники повинні мати сертифікат, виданий роботодавцем.

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