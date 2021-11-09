Хто зможе потрапити до Бельгії після закриття кордонів: роз'яснення МЗС

З 9 листопада в'їзд на територію Бельгії дозволений для:
осіб, які мають бельгійське громадянство;
осіб, які мають основне місце проживання в Бельгії;
одного з подружжя або партнера особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії;
дітей осіб, які мають бельгійське громадянство або мають основне місце проживання в Бельгії або його партнера, якщо вони живуть під одним дахом;
осіб, які подорожують транзитом через Бельгію з країни з дуже високим ризиком в країну Європейського Союзу або Шенгенську зону, громадянином якої вони є або де вони мають основне місце проживання;
осіб, які здійснюють транзит за межі ЄС і Шенгенської зони (транзит через країну високого ризику, не виходячи з міжнародної зони аеропорту або транзит в Бельгії з країни високого ризику, не виходячи із зони аеропорту, що не входить в Шенгенську зону);
осіб, які подорожують з вагомих гуманітарних причин;
транспортного та вантажного персоналу, морякам, екіпажам буксирів, льотчикам та іншому персоналу, що працює на морських вітрових електростанціях, які подорожують з робочими цілями. Ці мандрівники повинні мати сертифікат, виданий роботодавцем.