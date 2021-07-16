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В СНБО анонсировали усиление карантина в Украине

Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал ужесточение карантина в Украине. В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит данное поручение СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Алексея Данилова.

"В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей", - заявил он.

По словам секретаря СНБО, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу. Он также добавил, что примерно у 38-40% жителей страны получили иммунитет благодаря вакцинации.

Данилов также добавил, что Украина ужесточит требования для стран, где фиксируют "Дельта" штамм.

"Будут еще более жесткие ограничения к странам, где бушует "Дельта". Будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда едут. Мы не исключаем, что Кабмин примет дополнительные меры к этим странам", - подчеркнул он.

Данилов добавил, что в список этих стран входят Россия, Индия, Великобритания и Беларусь.

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СНБОАлексей ДаниловКарантин