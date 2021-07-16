В РНБО анонсували посилення карантину в Україні

"Найближчим часом Кабінет міністрів вживе додаткових заходів реагування на коронавірус тому, що це дуже небезпечно. Як вам всім відомо, на жаль, це стосується вже не тільки дорослого населення, це стосується дітей", - заявив він.

За словами секретаря РНБО, за попередніми даними, в Україні вже 33% населення мають антитіла до коронавірусу. Він також додав, що приблизно у 38-40% жителів країни отримали імунітет завдяки вакцинації.

Данілов також додав, що Україна посилить вимоги для країн, де фіксують "Дельта" штам.

"Будуть ще більш жорсткі обмеження до країн, де бушує "Дельта". Будемо ставити вимоги, щоб зменшити кількість людей, які звідти їдуть. Ми не виключаємо, що Кабмін вживе додаткових заходів до цих країн", - підкреслив він.

Данілов додав, що в список цих країн входять Росія, Індія, Великобританія і Білорусь.