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Российский след. В СНБО отреагировали на марш антивакцинаторов в Киеве

Автор: РБК-Украина

В Совете национальной безопасности и обороны Украины увидели российский след в марше антивакцинаторов, который прошел сегодня в Киеве. В ведомстве считают, что акция направлена на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что ими была зафиксирована особая активность в социальных сетях и мессенджерах, а также телеграм-каналах, где распространялись сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которого на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия", - резюмируется в сообщении ведомства.

Напомним, в Киеве сегодня, 24 ноября, прошел марш антивакцинаторов. Активисты сначала постояли под зданием Рады, а потом через улицу Крещатик отправились к зданию СБУ.

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