Російський слід. У РНБО відреагували на марш антивакцинаторів у Києві

У Раді національної безпеки та оборони України побачили російський слід у марші антивакцинаторів, який пройшов сьогодні в Києві. У відомстві вважають, що акція спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони України.

"Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, була виявлена російська інформаційна спецоперація, спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України", - йдеться в заяві.

У відомстві також зазначили, що ними була зафіксована особлива активність в соціальних мережах і месенджерах, а також телеграм-каналах, де поширювалися повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації.

"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакцинних заходів з боку Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якого на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, що дає перехід до веб-сайту російської політичної партії "Єдина Росія", - резюмується в повідомленні відомства.