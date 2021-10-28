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СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки

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Киев, Четверг 28 октября 2021 23:29
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Из-за новой волны коронавируса в Украине число умерших может дойти до тысячи в сутки. Такой прогноз сделал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфир ток-шоу "Право на владу".

Данилов отметил, что такое число умерших могут зафиксировать уже в начале ноября.

"К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться", - заявил Данилов.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону.

На сегодняшний день в "красную" зону карантина входят восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.

В "желтой" зоне остается три региона - Кировоградская, Закарпатская и Винницкая. Остальные пока относятся к оранжевому уровню эпидбезопасности.

Отметим, Украина обновила антирекорд по коронавирусу.

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