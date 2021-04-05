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Снижает эффективность вакцин: в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Румынии выявили новую мутацию "британского" штамма коронавируса. Согласно некоторым исследованиям, эта мутация может снизить эффективность вакцин от COVID-19.

Об этом заявили специалисты Университета имени Штефана Великого в городе Сучава, передает агентство Agerpres.

Отмечается, что новый вид "британского" штамма включает характеристики как британского штамма B1.1.7, так и мутации E484K.

"К трем вызывающим тревогу вариантам, происходящим из Великобритании (линия B.1.1.7, имя VOC202012/01), ЮАР (линия B.1.351, имя 501Y.V2 15) и Бразилии (линия P.1, имя P1), британские специалисты Службы общественного здравоохранения Англии добавили в феврале новый вариант вируса (B.1.1.7 + E484K)", - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что основную озабоченность вызывает способность мутации оказывать более эффективное сопротивление антителам, которые появляются после вакцинации, и снижать эффективность вакцин.

В лаборатории метагеномики и молекулярной биологии Университета за две недели было проведено секвенирование 91 пробы от пациентов с коронавирусом. Ученые выявили 88 новых случаев заболевания штаммом B.1.1.7, происходящим из Великобритании, и один случай штамма B.1.1.7 + E484K.

В Университете уточнили, что проба была взята в уездной больнице неотложной помощи у пациента, который не посещал недавно Великобританию.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса выявили во всех областях Украины. При этом "южноафриканский" обнаружили лишь в двух областях.

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