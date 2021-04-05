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Знижує ефективність вакцин: у Румунії знайшли мутацію "британського" штаму коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Румунії виявили нову мутацію "британського" штаму коронавірусу. Згідно з деякими дослідженнями, ця мутація може знизити ефективність вакцин від COVID-19.

Про це заявили фахівці Університету імені Штефана Великого в місті Сучава, передає агентство Agerpres.

Наголошується, що новий вид "британського" штаму включає характеристики як британського штаму B1.1.7, так і мутації E484K.

"До трьох варіантів, що походять з Великобританії (лінія B. 1.1.7, ім'я VOC202012/01), ПАР (лінія B. 1.351, ім'я 501Y.V2 15) і Бразилії (лінія P. 1, ім'я P1), британські фахівці Служби громадської охорони здоров'я Англії додали в лютому новий варіант вірусу (B. 1.1.7 + E484K)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці відзначили, що основну занепокоєність викликає здатність мутації надавати більш ефективний опір антитілам, які з'являються після вакцинації, і знижувати ефективність вакцин.

В лабораторії метагеноміки і молекулярної біології Університету за два тижні було проведено секвенування 91 проби від пацієнтів з коронавірусом. Вчені виявили 88 нових випадків захворювання штамом B. 1.1.7, походять з Великобританії, і один випадок штаму B. 1.1.7 + E484K.

В Університеті уточнили, що проба була взята у повітовій лікарні невідкладної допомоги у пацієнта, який не відвідував недавно Великобританію.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу виявили в усіх областях України. При цьому "південноафриканський" виявили лише у двох областях.

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