Знижує ефективність вакцин: у Румунії знайшли мутацію "британського" штаму коронавірусу

Наголошується, що новий вид "британського" штаму включає характеристики як британського штаму B1.1.7, так і мутації E484K.

"До трьох варіантів, що походять з Великобританії (лінія B. 1.1.7, ім'я VOC202012/01), ПАР (лінія B. 1.351, ім'я 501Y.V2 15) і Бразилії (лінія P. 1, ім'я P1), британські фахівці Служби громадської охорони здоров'я Англії додали в лютому новий варіант вірусу (B. 1.1.7 + E484K)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці відзначили, що основну занепокоєність викликає здатність мутації надавати більш ефективний опір антитілам, які з'являються після вакцинації, і знижувати ефективність вакцин.

В лабораторії метагеноміки і молекулярної біології Університету за два тижні було проведено секвенування 91 проби від пацієнтів з коронавірусом. Вчені виявили 88 нових випадків захворювання штамом B. 1.1.7, походять з Великобританії, і один випадок штаму B. 1.1.7 + E484K.

В Університеті уточнили, що проба була взята у повітовій лікарні невідкладної допомоги у пацієнта, який не відвідував недавно Великобританію.