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Снижение темпов вакцинации: за сутки COVID-прививку получили 53 тысячи человек

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 53 тысяч человек. Еще днем ранее количество привитых за сутки составляло более 83 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 12 декабря вакцинировались от коронавируса 53 291 человек. Из которых первую дозу получил 16 551 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 36 740 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 131 445 человек. Из них получили первую дозу - 14 131 443 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 457 651.

В общем количестве в стране проведено 26 589 094 прививки.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные, которым более 18 лет.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса