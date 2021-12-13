Снижение темпов вакцинации: за сутки COVID-прививку получили 53 тысячи человек

Статистика за сутки

Вчера, 12 декабря вакцинировались от коронавируса 53 291 человек. Из которых первую дозу получил 16 551 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 36 740 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 131 445 человек. Из них получили первую дозу - 14 131 443 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 457 651.

В общем количестве в стране проведено 26 589 094 прививки.