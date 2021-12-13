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Зниження темпів вакцинації: за добу COVID-щеплення отримали 53 тисячі людей

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу більш як 53 тисячі людей. Ще днем раніше кількість щеплених за добу становила понад 83 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора, 12 грудня вакцинувалися від коронавірусу 53 291 людина. З яких першу дозу отримала 16 551 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 36 740 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 131 445 людей. З них отримали першу дозу - 14 131 443 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 457 651.

У загальній кількості в країні проведено 26 589 094 щеплення.

Як повідомили у МОЗ, наразі повний курс щеплення отримали 40% дорослих українців.

"Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я - 40% вакцинованого населення в 2021 році", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, від сьогодні і до 29 грудня будуть приймати заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію. В цій програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким більше ніж 18 років.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу