Снижение темпов вакцинации: за сутки в Украине сделали 87 тысяч прививок

В Украине за минувшие сутки против коронавируса сделали 87 567 прививок. Что меньше почти в два раза чем в два предыдущих дня.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В частности, одну дозу вакцины получили 29 772 человека, полностью иммунизированы - 57 795 человек.
Как сообщают в Минздраве, в течение суток работали:
Всего с начала вакцинальной кампании привито 5 295 407 человек.
Так, из них получили одну дозу - 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 594 758 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В общем количестве в стране проведено 8 890 163 прививки.
Напомним, в Минздраве назвали условие привилегий для вакцинированных от коронавируса.
Добавим, в Украине пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19.