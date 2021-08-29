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Зниження темпів вакцинації: за добу в Україні зробили 87 тисяч щеплень

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу зробили 87 567 щеплень. Що менше майже у два рази аніж у два попередні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 29 772 людини, повністю імунізовані - 57 795 людей.

Як повідомляють в МОЗ, протягом доби працювали:

  • 693 мобільні бригади,
  • 1 941 пункт щеплення;
  • 377 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 295 407 людей.

Так, з них отримали одну дозу - 5 295 405 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 594 758 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в країні проведено 8 890 163 щеплення.

Нагадаємо, у МОЗ назвали умову привілеїв для вакцинованих від коронавірусу.

Додамо, в Україні поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від COVID-19.

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Вакцина від коронавірусуМінстерство охорони здоров'я України