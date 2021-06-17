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Сотні медиків в Індонезії захворіли на COVID, попри щеплення вакциною Sinovac

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Індонезія, Четвер 17 червня 2021 14:34
Сотні медиків в Індонезії захворіли на COVID, попри щеплення вакциною Sinovac Фото: сотні медиків в Індонезії захворіли на COVID, попри щеплення (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Понад 350 індонезійських лікарів та медичних працівників захворіли на COVID-19, попри те, що вони були щеплені вакциною Sinovac. Також десятки з них були госпіталізовані.

Про це повідомляє Reuters.

Чиновники занепокоєні щодо ефективності деяких вакцин проти більш заразних варіантів вірусів.

Бадай Ісмойо, керівник районного управління охорони здоров'я Кудуса в Центральній Яві зазначив, що більшість з вказаних випадків були безсимптомними, проте десятки потрапили в лікарні з високою температурою та зниженням рівня насичення киснем.

Кудус бореться із спалахом захворювання, який, як вважають, спричинений заразним варіантом Delta, вперше виявленим в Індії. Він підвищив рівень зайнятості ліжок до понад 90%.

Індонезійські медичні працівники, визначені пріоритетною групою, були одними з перших, хто отримав щеплення, коли в січні розпочався процес вакцинації.

За даними Індонезійської медичної асоціації (IDI), майже всі отримали вакцину проти COVID-19, розроблену китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.

За минулу добу Індонезія зафіксувала 12624 нових випадків зараження коронавірусом. Це є найбільшим показником з 30 січня.

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