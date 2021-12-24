UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться или показать справку о выздоровлении

Автор: Ольга Белей

Всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться от COVID-19 или предоставить документы о выздоровлении. Такие меры решили предпринять, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CatholicNews.

"Чтобы оставаться открытыми и защищать людей от новой вспышки заболеваний COVID-19, Ватикан обязал всех сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они выздоровели", - пишет издание.

Сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или поправились, не позволят выходить на работу. Кроме того, они не будут получать зарплату. Однако социальные пособия им все-таки оставят.

Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, правда теперь этот пункт больше не указывается в новых правилах, опубликованных 23 декабря. Стоит отметить, что они немедленно вступили в силу.

В Ватикане признают, что некоторые сотрудники не могут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения.

Напомним, в Польше планируется сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции для медицинских работников обязательной с 1 марта 2022 года. Тем, кто уже вакцинировался, нужно будет сделать усиливающую дозу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ватикан