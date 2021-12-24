Всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться или показать справку о выздоровлении

"Чтобы оставаться открытыми и защищать людей от новой вспышки заболеваний COVID-19, Ватикан обязал всех сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса или предъявить доказательства того, что они выздоровели", - пишет издание.

Сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или поправились, не позволят выходить на работу. Кроме того, они не будут получать зарплату. Однако социальные пособия им все-таки оставят.

Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, правда теперь этот пункт больше не указывается в новых правилах, опубликованных 23 декабря. Стоит отметить, что они немедленно вступили в силу.

В Ватикане признают, что некоторые сотрудники не могут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения.