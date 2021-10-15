Соцработники и почтальоны: список профессий для вакцинации расширят еще дважды

В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID. В ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко для "Радио Свобода".

По его словам, Минздрав будет расширять этот перечень. "И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил Ляшко. Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.