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Соцпрацівники та листоноші: список професій для вакцинації розширять ще двічі

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 14:24
Соцпрацівники та листоноші: список професій для вакцинації розширять ще двічі Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка для "Радіо Свобода".

За його словами, МОЗ буде розширювати цей перелік.

"І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що до переліку обов'язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальні працівники та листоноші", - зазначив Ляшко.

Він додав, що при другому перегляді до переліку внесуть співробітників місцевого самоврядування, комунальні підприємств та установ. Міністр також підкреслив, що максимум через 10 днів з'явиться оновлений список.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності тільки через місяць.

На сьогодні вакцинація є обов'язковою для персоналу закладів освіти, центральних органів виконавчої влади, а також місцевих державних адміністрацій.

Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відсторонювати від роботи.

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