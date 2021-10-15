Соцработники и почтальоны: список профессий для вакцинации расширят еще дважды

В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID. В ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко для "Радио Свобода".
По его словам, Минздрав будет расширять этот перечень.
"И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил Ляшко.
Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.
Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной, но приказ вступает в силу только через месяц.
На сегодня вакцинация является обязательной для персонала учреждений образования, центральных органов исполнительный власти, а также местных государственных администраций.
Кроме того, стало известно, что невакцинированных учителей уже с ноября будут отстранять от работы.