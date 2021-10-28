Только для совершеннолетних. В Киеве ввели ограничения для посетителей ТРЦ

Карантин в Киеве с 1 ноября существенно ужесточают. В частности, вводятся новые правила для посетителей ТРЦ.

Как ранее анонсировалось, Киев решил ограничить посещение ТРЦ для несовершеннолетних. Так, лица до 18 лет могут зайти в торговый центр только в сопровождении взрослого. Но при этом, у взрослого должен быть сертификат о вакцинации (две дозы) или же тест.

Отметим, Киев принял решение об ужесточении карантина не дожидаясь перевода в "красную" зону. Ранее были утверждены правила и столица ждала решения госкомиссии ТЭБ и ЧС.